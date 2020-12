La Tunisienne Nabila Hamza distinguée par le Prix Nord-Sud du Conseil de l’Europe 2019

Lors d’une cérémonie officielle organisée le 2 décembre à Lisbonne, le président du parlement portugais Eduardo Ferro Rodrigues a remis le Prix Nord-Sud du Conseil de l’Europe à la Tunisienne Nabila Hamza à et à l’Italien Leoluca Orlando.

Ce prix 2019 distingue chaque année deux personnes pour leur défense exceptionnelle des droits de l’homme et de la démocratie pluraliste, car elles contribuent à une plus grande solidarité dans un monde d’interdépendance croissante.

Nabila Hamza, sociologue, militante féministe et experte des questions de genre, de développement social et de bonne gouvernance, est également chef d’équipe du programme financé par l’UE «Dialogue méditerranéen pour les droits et l’égalité» (Med Dialogue for Rights and Equality). Le jury l’a sélectionnée pour son engagement résolu en faveur de la protection des droits humains et des droits des femmes, notamment pour sa contribution à l’amélioration du droit de la famille en Tunisie.

Le maire de Palerme Leoluca Orlando a rédigé la «Charte de Palerme» en 2015 pour défendre le droit à la mobilité internationale et il a créé le «Conseil des cultures», organe consultatif composé de membres élus par les migrants pour donner à ceux-ci une voix en politique. Le prix récompense ses efforts pour soutenir l’intégration des migrants et le renforcement des droits de l’homme et de l’État de droit au niveau local.

La secrétaire générale du Conseil de l’Europe Marija Pejčinović Burić et le président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe Rik Daems se sont joints au président du parlement portugais et à l’ambassadeur Manuel Montobbio, président du comité exécutif du Centre Nord-Sud, pour cet événement (la secrétaire générale et Leoluca Orlando ont participé à distance).