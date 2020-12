Souk At-Tanmia soutient 80 entreprises tunisiennes via le dispositif d’appui Covid-19

L’initiative d’appui à l’entrepreneuriat Souk At-tanmia a organisé, mercredi 2 décembre 2020 à Tunis, une cérémonie virtuelle présentant plus de 80 entreprises bénéficiaires de son nouveau dispositif d’appui Covid-19.

Lancée en 2012 par la Banque africaine de développement (BAD) avec le soutien d’une vingtaine de partenaires, Souk At-tanmia finance les entrepreneurs par des dons et leur apporte un accompagnement technique. Une attention particulière est accordée aux femmes et aux jeunes porteurs de projets issus des régions dites «prioritaires» comme Gafsa, Médenine, Tataouine ou encore Sidi Bouzid.

Près de 150 participants étaient présents à cette cérémonie, parmi lesquels des partenaires, des représentants d’organismes publics et privés et de la société civile. Etaient également présents le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Kooli, et les ambassadeurs des États-Unis et du Royaume-Uni en Tunisie, Donald Blome et Edward Oakden.

Selon une enquête menée par le programme, les entreprises soutenues par l’initiative ont été affectées par la crise avec une baisse moyenne d’environ 60% de leur chiffre d’affaires. La moitié de leurs emplois sont menacés.

«Souk At-tanmia est une initiative novatrice visant à aider les jeunes à construire leurs propres projets, à soutenir les communautés défavorisées et à créer une nouvelle dynamique économique». Elle a réussi à lever le défi de l’emploi en Tunisie», a déclaré le ministre Kooli.

«Il est aujourd’hui de notre devoir de redoubler d’efforts pour protéger ces jeunes entrepreneurs de la crise et les aider à développer leur activité. Ils représentent un véritable vecteur de relance», a déclaré le directeur général de la BAD pour l’Afrique du Nord, Mohamed El Azizi. «Toute crise comporte de nouvelles opportunités. Avec Souk At-tanmia, nous unissons nos efforts pour aider ces jeunes à les saisir», a-t-il ajouté.

Face à la crise, l’initiative, appuyée par ses partenaires britanniques, américains et danois, a redéployé son offre. L’objectif est de préserver les entreprises créées, en protégeant les emplois et en engageant une reconversion par l’innovation. Ainsi, 75 structures bénéficieront de mesures additionnelles de soutien. Quelque 40% d’entre elles sont portées par des femmes et plus de la moitié implantée dans les régions prioritaires. Chacune d’elles recevra un don d’environ 12.500 dinars tunisiens et fera l’objet d’un appui technique.

«Loin d’être de simples victimes de la crise sanitaire, les entrepreneurs sont des moteurs de l’innovation et des acteurs de changement. Le Royaume-Uni est fier de soutenir 87 entreprises à travers ce programme qui permettra de sauver et de créer des centaines d’emplois et de soutenir la reprise économique de la Tunisie», a déclaré Edward Oakden, ajoutant : «Le programme soutient les entreprises qui rendent autonomes les femmes, emploient des jeunes dans les zones marginalisées du pays et préservent notre planète.»

«Souk At-tanmia a été mon principal allié pour réaliser mon projet», a témoigné, de son côté, Samira Ali, fondatrice de Houch Yamma, un espace qui promeut l’héritage culturel de Djerba et Médenine. «Le programme continue de nous soutenir et nous aide à mieux gérer la crise dans un secteur, celui du tourisme, complètement sinistré», a-t-elle ajouté.

Dans le cadre du challenge Africa Vs Virus/section Tunisie, douze autres entrepreneurs ayant présenté les solutions les plus innovantes en matière de lutte contre le virus ont été retenus. Un don variant entre 35.000 et 100.000 dinars tunisiens leur sera accordé, en plus d’une assistance technique pour accélérer la mise en œuvre de leurs solutions.

«Depuis 2011, les États-Unis ont fourni près de deux milliards de dollars en assistance axée sur la démocratie, l’économie et la sécurité au profit des communautés tunisiennes à travers le pays. Nous investissons car nous croyons au peuple tunisien et nous reconnaissons qu’une main-d’œuvre inclusive, comprenant des femmes, des jeunes et des citoyens de toutes les régions du pays, est essentielle pour que la Tunisie prospère», a déclaré Donald Blome.

«À cause de la pandémie, l’événementiel est à l’arrêt depuis mars dernier. Ce secteur emploie des milliers de personnes, se désole Béchir Afifi, fondateur de FabSkills, une plateforme web qui optimise l’interface entre demandeurs et chercheurs d’emplois. Avec Souk At-tanmia, nous allons pouvoir lancer FabEvent, une solution innovante pour la gestion, en toute simplicité, d’évènements en ligne.»

Le programme Souk At-tanmia a permis l’émergence de 250 nouvelles entreprises et créé plus de 2.000 emplois dans l’industrie, les services, l’agriculture, les énergies renouvelables, l’artisanat et le tourisme.

Source : communiqué.