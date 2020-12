Tunisie : Commémoration du 68ème anniversaire de l’assassinat de Farhat Hached (Photos)

Une cérémonie officielle a été organisée aujourd’hui, samedi 5 décembre 2020, à la Kasbah pour commémorer le 68e anniversaire de l’assassinat du leader syndicaliste Farhat Hached.

Le président de la république Kaïs Saïed, le chef du gouvernement Hichem Mechichi et le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) Rached Ghannouchi, se sont recueillis à la mémoire du syndicaliste martyr au mausolée Farhat Hached, en présence du secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, des dirigeants de la centrale syndicale et des membres de la famille Hached ainsi que des responsables locaux et régionaux.









Rappelons que Farhat Hached, militant nationaliste et syndicaliste originaire de Kerkennah (Sfax), a fondé l’UGTT en 1946 et s’est engagé pour la justice sociale, l’égalité entre les travailleurs tunisiens et leurs homologues français et surtout dans la lutte pour l’indépendance.

Au matin du 5 décembre 1952, il est assassiné par des membres de l’organisation colonialiste française, la Main Rouge, près de Radès, ville de la banlieue sud de Tunis, où il habitait.







Cet acte odieux a provoqué un soulèvement dans tout le pays et à ce jour, soit après 68 années, le mystère plane encore sur les circonstances exactes de son assassinat ainsi que sur l’identité des commanditaires…

