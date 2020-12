Vers la formation d’un «bloc populaire» qui remplacera le Parlement et formera un gouvernement, selon le SG du Courant populaire

Dans une déclaration plutôt étrange, accordée au quotidien “Al Chourouk”, le secrétaire général du Courant populaire, Zouhaïr Hamdi, a indiqué que des tractation sont actuellement en cours, avec des partis, des organisations, des associations et des experts dans tous les domaines, pour la formation d’un bloc populaire, national, souverain, qui aura pour but d’en finir avec le système politique actuel.

Concrètement, ce bloc «dissoudra l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et formera un gouvernement transitoire qui mettra en œuvre des mesures souveraines pour sauver le pays», explique le nationaliste arabe, dans son interview parue ce lundi 7 décembre 2020.

M. Hamdi a, par ailleurs, estimé que «les élections de 2019 ont produit un système politique qui a plongé le pays dans le chaos», et que «continuer ainsi conduirait à des résultats désastreux».

Dans un autre contexte, le politicien n’a pas exclu l’existence de parties au sein du gouvernement qui ont incité à l’escalade des conflits régionaux, indiquant qu’ils sont indifférents à la sécurité de la société et à l’unité du pays, et que tout ce qui les intéresse est d’échapper à la colère du peuple.

C’est bien beau d’avoir de bonnes intentions et de vouloir améliorer le système politique du pays, mais encore faut-il en avoir le droit. En l’occurrence, la légalité et la légitimité sont visiblement secondaires aux yeux de Zouhaïr Hamdi, dont la déclaration, à défaut d’être prise au sérieux (et dans ce cas c’est d’une incitation à un putsch qu’on parlerait), elle servira uniquement à tourner les regards vers lui et son parti, que très peu de Tunisiens connaîssent.

