Décès de Dr Bettaieb, ancien chef du service neurochirurgie à l’Institut national de neurologie

La Faculté de Médecine de Tunis a déploré le décès, aujourd’hui, mardi 8 décembre 2020, du Dr Abdelkarim Bettaieb, ancien professeur et ancien chef de service de Neurochirurgie de l’Institut national de neurologie Mongi Ben Hamida.

«C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Docteur Abdelkarim Bettaieb, ancien professeur à la faculté de médecine de Tunis», indique le communiqué publié par la Faculté : «En cette douloureuse circonstance, le doyen, le conseil scientifique, les enseignants, les étudiants et le personnel de la faculté de médecine de Tunis présentent leurs sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses élèves. Que Dieu le Tout Puissant lui accorde son infinie Miséricorde et l’accueille dans Son éternel Paradis».

De nombreux médecins ont également regretté le départ de Dr Bettaieb : «Le père, le frère, l’ami et le professeur qui s’est toujours engagé pour les autres».

Y. N.