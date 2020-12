Seifeddine Makhlouf à Kaïs Saïed : «Pour nous, tu n’es plus le président, et tu ne peux rien nous faire»

Seifeddine Makhlouf, chef du groupe parlementaire de la coalition Al-Karama, n’a pas beaucoup tardé à répondre au président de la république, Kaïs Saïed, qui a, indirectement, avertit la coalition islamiste hier soir, lundi 7 décembre 2020, suite à l’agression physique commise au Parlement par certains de ses députés sur 3 de leurs collègues d’Attayar.

Makhlouf a estimé qu’en accueillant uniquement les députés d’Attayar, dans le palais présidentiel de Carthage, Saïed n’a pas fait preuve d’impartialité. Et pour exprimer cette idée, il a été fidèle à son style, très direct, mais aussi très odieux.

«Kaïs Saïed, si tu crois que tu vas nous menacer, sache que tu ne peux rien contre nous ! Pour nous, tu n’es plus le président de la république et tu ne mérites plus notre respect ! Tes menaces ne nous font pas peur ! », a-t-il notamment dit, dans une vidéo partagée sur Facebook, depuis l’hémicycle de Carthage, pour protester contre la diffusion d’une émission sur la télévision nationale consacrée à l’agression, sans donner la parole aux députés d’Al-Karama.

Mais qu’en est-il de la version d’Al-Karama concernant l’agression des députés d’Attayar, et notamment Anouar Benchahed, blessé après avoir reçu, selon plusieurs témoins, une bouteille en plein visage ?

Dans une autre vidéo, Makhlouf a dit que si Benchahed a saigné du visage c’est probablement parce que la députée Amira Charfeddine l’a involontairement blessé avec ses ongles.

Il faut dire que l’islamiste a tellement confiance en la crédulité de ses partisans, qu’il ne fournit aucun effort dans l’invention des mensonges.

C. B. Y.