Tunisie : En novembre, 9 cas et tentatives de suicide signalées

Selon un rapport publié, ce mercredi, 9 décembre 2020, par l’Observatoire social tunisien relevant du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), 9 tentatives de suicide (abouties ou non) ont été signalées en Tunisie, lors du mois de novembre passé.

Septe personnes parmi ces suicidaires sont de sexe masculin et deux de sexe féminin, selon la même source.

Quand à la répartition géographique de ces personnes, elle est comme suit :

– Sfax : 2 cas,

– Nabeul : 2 cas,

– Kairouan : 2 cas,

– Médenine : 2 cas,

– Sidi Bouzid : 1 cas.

La tranche d’âge entre 16 et 35 ans en représentant 55,5% du total des cas observés. Ces suicides et tentatives de suicide observés ont été réalisés par immolation (55,6%) et par pendaison (44,4%) ajoute le rapport.

Il va sans dire qu’il y a de fortes chances que d’autre cas de tentatives de suicide aient eu lieu sans être signalés.

C. B. Y.