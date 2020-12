Une nouvelle application pour visiter virtuellement les sites tunisiens protégés par l’UNESCO

« Patrimoine Mondial en Tunisie » est une nouvelle application de visite virtuelle mise en place par Digital Cultural Experience pour découvrir sept sites culturels tunisiens inscrits sur la liste du patrimoine mondial.

Créée par la start-up tunisienne Digital Cultural Experience, en partenariat avec l’Institut National du Patrimoine et l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle, avec le soutien de l’Unesco, l’application « Patrimoine mondial en Tunisie » est également accessible sur le site web Culture Digitale.Co, elle offre des visites virtuelles de sept sites culturels tunisiens protégés par l’Unesco. Il s’agit du site archéologique de Carthage, de la Cité punique de Kerkouane, du site archéologique de Dougga, de l’Amphithéâtre d’El Jem, de la ville de Kairouan, de la médina de Sousse et de la médina de Tunis.

Dans le cadre de l’innovation numérique du secteur culturel tunisien, la start-up tunisienne Digital Cultural Experience a réussi à mettre en place en seulement deux mois cette nouvelle plateforme numérique, accessible aussi bien en Tunisie que dans le reste du monde, où l’on trouve des photos en 360°, ainsi que des textes descriptifs et des enregistrements audio en arabe, en français et en anglais, offrant aux visiteurs un voyage à travers le temps et l’espace pour découvrir la beauté et la diversité de l’héritage culturel tunisien.

Fawz Benali