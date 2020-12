Coupure d’eau pendant 1 jour à Nabeul et Ben Arous : Les zones concernées

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) annonce la perturbation et la coupure de l’alimentation en eau potable, durant une journée, à partir de 16h, cet après-midi, vendredi 10 décembre 2020, dans la délégation de Hammam Chatt (gouvernorat de Ben Arous), ainsi qu à Soliman, Fondouk Jdid et la cité Seltan (Nabeul).

Dans son communiqué la Sonede, précise que ces perturbations seront causées par des travaux du canal principal d’adduction d’eaux (800 mm) au niveau de la cité Taher Sfar à Hammam Chatt, suite à «une panne inopinée»

«L’approvisionnement en eau potable reprendra progressivement, à partir de 16 heures, demain samedi 12 décembre », affirme la Sonede.

Rappelons que des perturbations de l’alimentation en eau potable avaient été enregistré depuis mardi dernier à l’Ariana et dans la banlieue nord de Tunis, jusqu’à hier soir, et ce, suite à des travaux d’entretien au niveau du canal principal situé sur la route X au niveau de l’échangeur d’El-Menzah 6, engagés après une panne survenue dans la nuit du 16 au 17 novembre dernier.

Y. N.