Tunisie : Don Suisse de 25 millions de dinars pour surmonter la crise sanitaire au niveau des collectivités locales

Dans le cadre du Programme de développement urbain et de gouvernance locale (PDUGL), du gouvernement tunisien soutenu par la Banque mondiale visant à renforcer la décentralisation, la bonne gouvernance des collectivités locales et les investissements municipaux, la Suisse a fait don de 25 millions de dinars tunisiens à la Tunisie.

«La Suisse aux côtés de la Tunisie pour surmonter la crise sanitaire au niveau des collectivités locales», indique l’Ambassade de Suisse en Tunisie dans un communiqué publié hier, venbdredi 11 décembre 2020, en annonçant que l’Ambassadeur Etienne Thévoz a signé un accord de cofinancement d’urgence de 25 millions de dinars sous forme de don, avec le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement, Ali Kooli.

«La contribution suisse va permettre aux collectivités locales tunisiennes d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, notamment pour relancer les investissements municipaux nécessaires à la revitalisation des économies locales fragilisées par la période de confinement et d’améliorer l’accès aux services publics de base dans les quartiers défavorisés», ajoute la même source en rappelant que cet appui s’ajoute au soutien d’urgence déjà fourni ces derniers mois par la Suisse, à la Tunisie, et qui a atteint désormais un total de 36 millions de dinars.

