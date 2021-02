Covid-19 : Faouzi Mehdi s’exprime sur la situation sanitaire en Tunisie

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a été entendu ce mardi 9 février 2021 par l’Assemblée, lors d’une plénière consacrée à l’examen du projet de loi sur l’adhésion de la Tunisie à l’initiative Covax afin de se procurer le vaccin contre le Coronavirus. Il s’est également exprimé sur la situation sanitaire et le plan mis en place par les autorités pour mener à bien la campagne de vaccination.

Dr Faouzi Mehdi a rappelé que depuis l’apparition de la pandémie ne Tunisie, il y a un an, plus de 217.000. personnes ont été testées positives (sur 900.000 tests de dépistage), dont 7.257 qui ont succombé au coronavirus : «Depuis le début de ce mois, nous avons compté 360 décès», a-t-il précisé.

Afin de faire face à la propagation de la Covid-19, outre les gestes barrières, le vaccin est fortement attendu, sachant que la Tunisie entamera la campagne de vaccination à la mi-février et compte vacciner au total 50% de la population pour minimiser les cas graves et le nombre de décès.

«Nous encourageons les citoyens à s’inscrire via la plateforme Evax, sachant que la campagne est basée sur le principe de l’équité :chaque tunisien a le droit à la vaccination », a-t-il ajouté, en rappelant que la vaccination est gratuite et non obligatoire et se fera par ordre de priorités établies comme suit :

Priorité 1 : les personnes âgées de 75 ans et +, le personnel de la santé en lien directe avec les patients covid;

Priorité 2 : Les personnes âgées de 60 à 75 ans et le reste du personnel de la santé;

Priorité 3 : Les moins de 60 ans et qui souffrebt de maladie chroniques;

Priorité 4 : Ceux en contact permanent avec personnes dites à risque;

Priorité 5 : Les + de 18 ans (sans maladie chronique).

Le ministre de la Santé a également indiqué que la Tunisie suit de près et depuis août 2020, le développement des vaccins, en affirmant que 14 laboratoires ont été contactés dans ce sens, afin d’obtenir les vaccins, tout en rappelant que la Tunisie a accordé l’autorisation de mise sur le marché aux laboratoires Pfizer-BionTech et Spoutnik.

Dr Mehdi a également rappelé que la Tunisie avait entamé les négociations avec Pfizer avant meêm son adhésion à l’initiative Covax, grâce à laquelle nous obtiendrons gratuitement 4 millions de doses, sachant qu’à travers l’initiative CDC Africa, la Tunisie pourra également acquérir près de 2.4 millions de doses.

