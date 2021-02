La Tunisie classée au 5e rang des démocraties africaines

Selon le classement établi par l’Economist Intelligence Unit (EIU) dans son rapport 2020 sur la démocratie dans le monde, la Tunisie, qualifiée de «démocratie imparfaite», vient en 5e position africaine et 54e mondiale, avec un score de 6,49 points.

La Tunisie vient derrière Maurice, seul pays du continent qualifié de «pleine démocratie», classé en 1ère position africaine et 20e mondiale (8,14 points), Cap-Vert, 2e africaine et 32e mondiale (7,65 points), Botswana, 3e africaine et 33e mondiale (7,62 points) et Afrique du Sud, 4e africaine et 45 mondiale (7,05 points).

Dans ce classement prenant en compte 50 pays d’Afrique sauf les Seychelles, le Soudan du Sud, la Somalie et Sao Tomé-et-Principe, la Tunisie, où les organisations de défense des droits de l’homme déplorent un net recul des libertés, peut encore se consoler d’être en tête des pays d’Afrique du Nord, comme le Maroc, 15e africain et 96e mondial (5,04 points), la Mauritanie, 24e africain et 112e mondial (3,92 points), l’Algérie, 25e africain et 115e mondial (3,77 points), l’Egypte, 38e africain et 138e mondial (2,93 points) et la Libye, 46e africain et 157e mondial (1,95 point).

Maigre consolation pour les Tunisiens qui s’enorgueillissent d’avoir déclenché, le 14 janvier 2011, le fameux «printemps arabe», un printemps rapidement transformé, dans certains pays de la région, en «automne islamiste» ou «hiver dictatorial».

I. B.