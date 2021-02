Comment les agents de la santé peuvent-ils trouver du temps pour leur vie privée ?

Partagez 0 Partages

La profession d’infirmière et d’agent de santé en général est à la fois très importante et très complexe, surtout en ces temps de pandémie de Covid-19. C’est une grande responsabilité et pas d’horaire flexible. Aussi est-il très important d’apprendre à trouver du temps pour sa vie personnelle et ses rendez-vous. Comment un agent de la santé peut-il répartir le travail afin d’avoir du temps et de l’énergie pour ses propres affaires? Conseils importants pour séparer vie personnelle et travail…

Par Meriem Majdoub

Chacun met sa propre signification dans le concept d’équilibre entre le travail et la vie personnelle. Ce problème est rencontré par les personnes très prises par leur travail, qu’il s’agisse d’employés de bureau, d’indépendants travaillant à domicile, ou, à plus forte raison, de médecins et d’infirmières, qui souhaitent rencontrer la femme ou l’homme de leur vie sur des sites web comme Ladadate.

Nous avons rassemblé ici quelques conseils généraux pour aider tout ce beau monde à élaborer le bon régime de vie.

Définissez des limites !

La première astuce et la plus évidente est que parler de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est impossible si vous ne savez pas vous-même où le premier se termine et le second commence. Vous pouvez littéralement tracer la ligne à travers les rituels. Par exemple, vous pouvez immédiatement changer de vêtements de travail lorsque vous rentrez chez vous.

Trouvez ce qui vous aide à passer d’un mode à un autre. Cela pourrait être un livre que vous lisez dans le métro, une courte promenade avec le chien lorsque vous ne pensez pas aux affaires, ou l’habitude de monter dans la voiture, de faire une pause d’une minute en disant mentalement que la journée de travail est terminée.

Soyez plus attentif à vous-même !

Vous seul savez combien d’énergie vous mettez réellement dans les affaires – alors écoutez les sensations et travaillez à un rythme qui vous convient (oui, dans tout travail, il y a des urgences, mais elles ne devraient pas devenir la norme). Nous vous conseillons également de faire attention à la façon dont la fatigue du travail s’accumule: sur plusieurs semaines, suivez le temps que vous passez en affaires.

Ne vous forcez pas !

Nous avons déjà parlé de la façon dont le perfectionnisme nuit au développement personnel. Au fil des ans, nous avons de plus en plus de tâches et de responsabilités supplémentaires, et il est de plus en plus difficile de les perfectionner – et est-ce nécessaire? Si vous ne possédez pas l’énergie pour cuisiner un dîner compliqué après le travail, n’hésitez pas de commander une pizza: de cette façon, vous vous épargnerez l’épuisement professionnel. Tant dans le travail que dans les affaires personnelles, vous n’avez pas besoin de vous efforcer de tout faire parfaitement – il suffit d’essayer de bien faire vos devoirs.

Ne vous chargez pas de tâches ménagères supplémentaires. Après une journée à l’hôpital, vous feriez mieux de faire une pause et d’aller à un rendez-vous: enfilez une tenue agréable et confortable et allez à un rendez-vous avec la personne que vous aimez, discutez avec elle.