Abir Moussi : «Le PDL va mobiliser ses militants et descendre dans la rue»

Abir Moussi, présidente du Parti destoueien Libre (PDL), a annoncé que son bloc parlementaire a décidé de lever le sit-in observé à l’Assemblée. «Nous allons mobiliser nos militants dans toutes les régions du pays et descendre dans la rue», a-t-elle affirmé lors d’un point de presse, ce vendredi 12 février 2021.

La présidente du PDL a affirmé que des mouvements sociaux seront organisés pour protéger l’etat civil et faire face aux extrémistes religieux : «Ennahdha et Al Karama, soutenus par Qalb Tounes, vont organiser une marche pour soutenir gouvernement. Ils veulent recycler les LPR (Ligue de protection de la révolution, milice violente au service d’Ennahdha dissoute en 2014 par décision de justice, Ndlr)», a-t-elle lancé, en ajoutant : «Ceux qui veulent rester au pouvoir ne doivent pas avoir recours à la violence. La dictature est en marche et nous y feront face».

Abir Moussi a également lancé un message au gouvernement : «Je vous préviens, vous n’avez pas le droit de nous empêcher de nous rassembler ! Nous allons manifester pacifiquement et nous respecterons le protocole sanitaire. Je vous mets en garde contre toute tentative de répression.Si vous nous empêchez de nous déplacer, on marchera de Bizerte à Ben Guerdane», a-t-elle dit, en ajoutant : «Je vais sortir dans la rue et vous êtes responsable de ma sécurité et de tous ceux qui vont manifester».

D’autre part, la présidente du PDL a appelé l’UGTT à laisser tomber le dialogue national, estimant que cela ne sert rien de dialoguer avec des partis extrémistes, a-t-elle estimé, avant de lancer : «Nous avons un projet de sauvetage de la Tunisie et nous invitons tous les partis patriotes à nous rejoindre».

Y. N.