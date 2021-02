Enlèvement et exploitation sexuelle d’une mineure : Une femme et ses trois complices arrêtés à Fouchana

La garde nationale a arrêté à Fouchana une femme et 3 individus, dont un recherché et condamné par contumace à 4 ans de prison pour des affaires de vol et de violence. Ces derniers sont accusés d’avoir enlevé une mineure de 16 ans et de l’avoir sexuellement exploitée.

C’est ce qu’annonce la Direction générale de la garde nationale (DGGN), dans un communiqué publié ce vendredi 12 février 2021, en précisant que les membres de ce groupe, qui ont également séquestré l’adolescente, ont fait du chantage à sa mère.

«Ils lui ont demandé de l’argent menaçant de publier des photos de sa fille toute nue, si elle ne répond pas à leur demande», ajoute encore la DGGN, en indiquant que l’affaire a été prise en charge par la brigade spécialisée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants et que les 4 suspects ont été placés en détention.

Y. N.