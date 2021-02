Dar Maram ou quand le rêve devient réalité : La Maison des parents pour les enfants atteints de cancer ouvre ses portes à Tunis (Photos)

L’Association Maram Solidarité a annoncé aujourd’hui, lundi 15 février 2021, à l’occasion de la Journée internationale du cancer de l’enfant, l’ouverture, à Tunis, de Dar Maram, une maison qui accueillera les enfants souffrant du cancer ainsi que leur famille pour les accompagner pendant leur traitement.

C’est la première maison des parents en Tunisie, un projet qui a germé il y a plus de sept ans, à l’initiative de Manel Gharbi et son époux Boubaker AGAL, qui avaient mené un long combat pour soigner leur fille, Maram, atteinte d’un Cancer pédiatrique rare. Elle avait été soignée en France pendant cinq mois, à l’institut Gustave Roussy avant de rendre l’âme un triste 8 octobre 2014.

Mais ses parents ont décidé de faire de la lutte contre le cancer le combat de leur vie, en fondant l’association Maram Solidarité pour aider les enfants atteint de cette méchante maladie.

Manel Gharbi, qui avait pu bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement à la Maison des parents de Villejuif pendant toute la durée du traitement de Maram en France, a rêvé de fonder, en Tunisie, une maison des parents, pour que les familles, dont un enfant est touché par le cancer, puissent disposer d’un accueil et d’un accompagnement près des lieux de soins.













Aujourd’hui, la Maison des parents a ouvert ses portes à Tunis, un rêve devient réalité : «C’est un lieu digne et respectueux du confort des parents et des enfants».

En effet, Maison Maram offrira un accueil de qualité aux familles : D’une capacité de 36 lits, avec de 12 chambres et plusieurs salles de vie commune (salle à manger, cuisine, deux salons équipés, laverie-buanderie), la maison des Parents a prévu des espaces de loisirs et de détente, notamment une bibliothèque, un espace de musique et de peinture, une salle de jeux, un mini terrain de tennis, un mini terrain de foot, un espace d’activités sportives diverses et un jardin…

L’association Maram Solidarité, soutenue par le Pr Faten Fedhila, exerçant à l’Unité d’Oncologie Pédiatrique de Tunis (membre du GFAOP depuis sa création en 2000) a ainsi bénéficié d’un soutien dans le cadre d’un partenariat signé en 2019 entre la Fondation Régine Sixt d’aide à l’enfance et le Groupe Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique, au profit des enfants atteints de cancer.

Quant à la maison, elle a été offerte par des grands parents qui ont vécu la même expérience douloureuse avec leur petite fille, précise l’association, en se réjouissant de la réussite de ce projet et en remerciant tous les partenaires qui y ont contribué.













«La Maison des parents, est un lieu d’accueil temporaire et complémentaire au service de soins hospitaliers. Elle permet de renforcer le processus thérapeutique global des enfants au sein de l’hôpital entre les cures de chimiothérapie ainsi que tout protocole du cancer infantile», ajoute l’association, en rappelant que le traitement d’un cancer est long (entre 3 mois et 1ans) et que tout enfant hospitalisé a le droit d’avoir un de ses parents à ses côtés.

«Les familles viennent parfois de loin et sont souvent démunies (financièrement, et humainement) Il faut soutenir les parents dans cette difficile épreuve qu’est la maladie d’un enfant. les accompagner moralement et psychologiquement afin d’aider au processus de guérison de leur enfant», ajoute encore Maram Solidarité, en expliquant que les enfants qui bénéficieront de ce service, sont ceux hospitalisé à l’Unité d’Oncologie Pédiatrique du Pr Faten Fedhila de l’Hôpital d’enfants Béchir Hamza, à l’unité d’Oncologie Pédiatrique de l’hôpital Salah Azaeiz, à l’hôpital Aziza Othmana ou encore au service pédiatrie du Centre de greffe de la moelle osseuse de Tunis.

«La maison peut désormais accueillir les premières familles, c’est un rêve qui devient réalité ! Le bonheur est chez Maram… Dar Maram unit les cœurs fatigués des mamans et des enfants qui n’ont aucun soutien face à cette tragédie universelle :le cancer», indique encore l’association, qui se réjouit, à juste titre, de la réussite de ce projet, le premier du genre en Tunisie.

