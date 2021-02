Zouhaier Maghzaoui : «Hichem Mechichi a aggravé la situation en limogeant les cinq ministres»

Le secrétaire général du mouvement Echaâb, Zouhaier Maghzaoui estime que le limogeage des cinq ministres, décidé ce lundi 15 février 2021 par le chef du gouvernement Hichem Mechichi, n’a fait qu’aggraver la situation. «Il poursuit sa fuite en avant et pousse à l’escalade», a-t-il déploré.

Pour Zouhaier Maghzaoui, le chef du gouvernement ne cherche pas à résoudre les problèmes pour mettre fin à la crise, mais l’a simplement aggravé, a-t-il dit, ce lundi, dans une déclaration à Mosaïque FM, en ajoutant : «Aujourd’hui nous traversons une crise politique et morale, sans précédent».

On notera que M. Maghzaoui avait récemment affirmé que le seul objectif du chef du gouvernement est de rester au pouvoir, en l’accusant de ne pas se soucier de l’intérêt du pays, ni celui du peuple.

Rappelons que les onze ministres proposés par à Hichem Mechichi par Ennahdha et Qalb Tounes et qui ont obtenu la confiance du parlement le 26 janvier dernier, n’ont toujours pas pris leurs fonctions car le président de la république, Kaïs Saïed, refuse la prestation de serment pour 4 d’entre eux, suspectés de corruption et de conflits d’intérêts.

Hichem Mechichi, qui a refusé d’apporter des modification au remaniement ministériel pour débloquer la situation, a annoncé ajourd’hui, le limogeage des ministres de la Justice (Mohamed Bousetta), de l’Industrie (Salwa Sghaier), de la Jeunesse et du Sport (Kamel Deguiche), des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières (Leila Jaffel), et de l’Agriculture (Aksa Bahri).

Y. N.