Agro-alimentaire : Les exportateurs tunisiens invités à participer au Food E Show

Partagez 0 Partages

Le Centre de promotion des exportations (Cepex) invite les exportateurs tunisiens opérant dans le secteur agro-alimentaire ainsi que ceux intervenants dans la chaîne de valeur des aliments transformés (y compris l’emballage, les agences de marketing, l’inspection, la certification transport et logistique…), à participer à la deuxième édition du salon virtuel ‘‘The Food E Show’’ qui aura lieu en ligne du 9 au 12 mars 2021.

‘‘The Food E Show’’ est un salon virtuel de l’industrie alimentaire s’adressant aux acheteurs, fournisseurs et prestataires de services de diverses nationalités et faisant partie de la chaîne de valeur des aliments transformés.

Des rencontres virtuelles B2B avec des acheteurs de diverses origines (Europe, Moyen-Orient, Afrique, Amérique et Asie) et opérant dans le commerce de détail et la restauration seront planifiées également pendant les 4 jours (groupes de commerce en gros, de distribution et d’importation, sociétés de distribution et de commerce alimentaire, grands magasins et chaînes de magasins spécialisés, chaînes de supermarchés et d’hypermarchés, organes gouvernementaux, opérateurs de croisières, traiteurs aériens et militaires, détaillants gourmets et free-food).

Une série de sessions en direct et de webinaires abordant des sujets d’actualité et les nouvelles tendances de l’industrie agro-alimentaire sont aussi planifiées durant cet événement.

‘‘The Food E Show’’ est un événement accessible sur application mobile ou navigateur web visent la participation de 200 exposants et 3000 participants professionnels de la chaîne de valeur de l’industrie alimentaire, allant des fabricants, acheteurs, importateurs, prestataires de services, entités de soutien aux innovateurs et marqueteurs de plus de 50 pays.

Source : communiqué.