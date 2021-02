Tunisie : Habib Ammar optimiste par rapport à la saison touristique

Partagez 0 Partages

Auditionné, ce mardi, 16 février 2021, à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), le ministre du Tourisme, Habib Ammar, s’est montré optimiste par rapport à la saison touristique estivale, dont la réussite est menacée, pour la deuxième année consécutive, par la Covid-19.

Il a, notamment, annoncé la mise en place d’un programme complet durant le mois d’avril prochain et prévu une excellente année, sur le plan touristique, avec une amélioration palpable à partir des mois de mai et de juin, grâce à l’arrivée des vaccins anti-Covid-19 et des touristes.

Ammar a indiqué que son département misera essentiellement sur les marchés voisins (libyen et algérien), ainsi que celui de l’Europe de l’Est.

Le ministre a, par ailleurs, assuré qu’il y aura une collaboration étroite avec avec tous département et structures concernés en vue d’assurer la réussite de la saison touristique.

Le tourisme a été l’un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire en 2020. Il a connu une chute des recettes de 64 %, du nombre de touristes de 75 %, et des nuits passées dans les hôtels de 75 %, selon le M. Ammar.

Habib Ammar a également fait savoir que le gouvernement a pris 14 mesures pour soutenir les établissements touristiques, dont 70% sont en cours de réalisation.

Parmi ces mesures, le rééchelonnement des crédits accordés aux entreprises et aux professionnels du tourisme jusqu’au 21 septembre 2021 et l’octroi d’une subvention mensuelle exceptionnelle de 200 dinars pour les employés du secteur.

Notons que la plénière tenue à l’ARP a été consacrée à l’examen d’un projet de loi portant ratification du décret définissant les dispositions exceptionnelles relatives aux agences de voyages, dont les activités ont subi l’impact du coronavirus.

C. B. Y.