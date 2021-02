Décès de l’écrivain tunisien Slaheddine Boujah

Le célèbre romancier, critique littéraire, enseignant universitaire et traducteur tunisien Slaheddine Boujah vient de nous quitter aujourd’hui à l’aube, mercredi 17 février 2021, après un long combat avec la maladie. Il avait 65 ans.

Né à Kairouan en 1956, titulaire d’un doctorat d’Etat en langue et littérature arabes, le défunt a commencé sa carrière littéraire à la fin des années 1970. Il a publié de nombreux romans, recueils de nouvelles et essais publiés à Tunis, à Beyrouth et Le Caire. C’est l’une des voix majeures de la littérature tunisienne contemporaine.

Ancien doyen de la Faculté des lettres de Kairouan où il a longtemps enseigné et formé plusieurs générations d’enseignants de la langue et de la littérature arabes, à laquelle il avait consacré plusieurs ouvrages, Slaheddine Boujah, dont l’humilité et la discrétion étaient parmi ses qualités les plus louées par ses amis et collègues, a été membre de l’Union des écrivains tunisiens qu’il avait présidé entre 2006 et 2008, et de l’Union des écrivains arabes.

Le défunt avait aussi des activités politiques et a été membre du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) et député de Kairouan durant quatre mandats.