Sharek distribue 200 ordinateurs à des élèves du Grand-Tunis

Dans le cadre de l’action Sharek supportée par Unicef et le ministère tunisien des Affaires sociales, l’équipe de cette initiative continue la distribution des appareils électroniques au profit des élèves issus de familles nécessiteuses partout en Tunisie avec la mise à disposition, hier, mercredi 17 février 2021, de 200 ordinateurs au profit des élèves du Grand-Tunis.

Après avoir distribué, auparavant, 70 ordinateurs dans le gouvernorat du Kairouan, le groupe prépare la distribution, la semaine prochaine, à Jendouba, de 100 autres appareils.

L’action Sharek a été initié depuis mars 2020 par une équipe de bénévoles supportée techniquement et logistiquement par la startup TrustiT. Elle a été sélectionnée parmi les 6 meilleures actions impactantes Covid-19 en Tunisie et soutenue par Unicef, l’ambassade du Canada en Tunisie et plusieurs entreprises et particuliers, qui ont permis à plus que 300 étudiants et élèves à bénéficier de matériel informatique pour la continuité de leurs études et l’assurance d’égalité des chances.