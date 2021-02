Tunisie – Covid-19 : Un numéro vert pour soutenir psychologiquement les jeunes impactés

Une ligne verte d’appui psychologique aux jeunes et adolescents impactés par la crise sanitaire du coronavirus a été lancée par le Fonds des nations unies pour la population en Tunisie (UNFPA Tunisia) et l’institut Nebras.

Une ligne qui a pour but de protéger la santé mentale des jeunes et adolescents face à la charge psychologique provoquée par la pandémie.

Ainsi, les jeunes et adolescentes entre 12 et 35 ans, dont la vie a connu des bouleversements liés au coronavirus, peuvent désormais être écoutés, orientés et pris en charge par un pool de spécialistes (psychologues, pédopsychiatres et psychiatres), en appelant le numéro gratuit : 80 105 550.

L’impact peut consister en la perte d’un ou de plusieurs proches par le coronavirus, la perte d’emploi, la précarité économique, la contamination par le virus, la déscolarisation, l’échec scolaire, le confinement général, l’isolement sanitaire, l’affectation de la vie sociale, la recrudescence des violences et des tensions au sein des foyers, etc.

C. B. Y.