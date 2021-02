Coronavirus-Tunisie : «Malgré l’amélioration des indicateurs, la situation est toujours critique», affirme Nissaf Ben Alaya

Pr Nissaf Ben Alaya, porte-parole du ministère de la Santé et directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE) estime que la situation épidémiologique en Tunisie, liée au coronavirus est toujours critique.

Malgré l’amélioration des indicateurs, notamment le taux de positivité, le taux d’occupation des lits de réanimation et le nombre de décès qui ont connu une baisse, Pr Ben Alaya affirme que le taux de propagation du coronavirus demeure élevé, et appelle dans ce sens à continuer à respecter les mesures sanitaires afin de faire face à la pandémie, a-t-elle indiqué, hier soir, mercredi 17 février 2021, dans une déclaration à la chaîne nationale Watania 1.

Pr Ben Alaya a rappelé qu’en octobre 2020, le taux de positivité en Tunisie était d’environ 40% et qu’actuellement il varie entre 20 et 25% : «cette baisse, bien que rassurante ne change rien à la gravité de la situation. On peut parler de diminution significative de la propagation, lorsque le taux de positivité sera inférieur à 5%».

«Nous devons rester vigilant et continuer à respecter les consignes et les protocoles sanitaires», a-t-elle insisté.

Notons que l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a affirmé, mardi dernier, que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 signalés dans le monde a chuté de 16%, et qu’une diminution de 10% du nombre de décès, a été enregistrée par rapport à la semaine précédente.

