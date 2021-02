Rencontre à l’IFT : Santé animale et santé humaine, une seule santé

Partagez 0 Partages

L’Institut français de Tunisie (IFT) organise une rencontre-débat intitulée «Une seule santé : investir en formation vétérinaire pour gagner en expertise sanitaire», le lundi 22 février à 14h. La rencontre, modérée par Ahlem Ghayaza, sera transmise en direct sur la page Facebook de l’IFT.

La pandémie du Covid-19 a rappelé le lien, souvent oublié, qui existe entre santé humaine et santé animale. Ainsi le concept «Une seule santé» synthétise en quelques mots, une notion connue depuis plus d’un siècle, à savoir que la santé humaine et la santé animale sont interdépendantes et liées à la santé des écosystèmes dans lesquels elles coexistent.

Dans le contexte actuel, il est opportun de rappeler l’existence et surtout l’importance d’une collaboration étroite entre différentes structures franco-tunisiennes, intervenant dans ce domaine.

Ainsi, cette rencontre-débat sera l’occasion de mettre en lumière les échanges, soutenus par la coopération française, entre le Centre national de veille zoosanitaire (CNVZ), l’Ecole nationale de médecine vétérinaire (ENMV) de Sidi Thabet et leurs partenaires en France, pour rappeler les missions accomplies et les enjeux qu’ils portent.

Du côté du CNVZ, on annonce la participation de Dr Chédia Seghaier, directrice générale du CNVZ ; Dr Mohamed Naceur Baccar, directeur de la veille zoosanitaire, de la formation et développement des compétences; Dr Sana Kalthoum, sous-directeur de la surveillance zoosanitaire et de l’évaluation; Dr Anissa Dhaouadi, responsable de la coopération internationale; Dr Naouel Fatnassi, coordinatrice scientifique des travaux du CES-SA; Dr Salma Ferchichi, ProMED-MENA regional moderator.

Et du côté de l’ENMV : Pr Ahmed Chabchoub, directeur des stages; et Dr Imen Ouertani, directrice des Études.

Les partenaires français seront représentés par Nathalie Guerson, directrice de l’École nationale des services vétérinaires-France vétérinaire international (ENSV-FVI); Anne Marie Hattenberger, directrice de recherche honoraire de l’Anses; Vincent Brioudes, chef service des actions internationales à l’ENSV.

Précautions sanitaires obligent, l’entrée libre est limitée à 50% de la capacité, le port du masque est obligatoire, avec prise de température à l’entrée et gel hydroalcoolique à disposition, précisent les organisateurs.