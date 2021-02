Covid-19 : A propos des deux cas d’un nouveau variant, découverts à La Marsa et au Bardo

Les deux cas d’un nouveau variant découverts à la Marsa et au Bardo font toujours l’objet d’une analyse en laboratoires, notamment une opération de séquençage et d’identification et ce conformément aux recommandations en vigueur. Les résultats préliminaires n’ont pas révélé de dangerosité particulière ou de propagation rapide de cette version, rassure le ministère de la Santé, dans un communiqué publié ce samedi 20 février 2021.

Citant Dr Fayçal Ben Salah, directeur général de la santé, le ministère affirme que les premiers résultats des analyses sont rassurants notamment quant à l’absence de rapidité de propagation, comme cela a pu être le cas dans d’autres pays ayant découvert de nouvelles souches.

Outre le séquençage qui permettra d’en savoir plus sur ce variant particulier, les services de Santé se chargent du suivi épidémiologique des personnes ayant été en contact avec les deux cas détectés et ce afin de vérifier les éventuelles répercussions, ajoute la même source.

D’autre part, Pr Henda Triki, Professeure en microbiologie et cheffe de laboratoire de virologie clinique à l’Institut Pasteur de Tunis, a affirmé que le premier cas a été détecté sur un homme âgé, et le second sur un lycéen et qu’aucune contamination de leurs proches, n’a pour le moment été enregistrée.

Y. N.