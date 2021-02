L’Université Tunis El-Manar lance le concours “Golden Company view Challenge”

L’Université de Tunis El-Manar (UTM) organise la session d’information spécifique à la 1ère édition du concours «Golden Company view Challenge (GCC)», qui aura lieu mercredi 24 février 2021, à 14h30, à la salle polyvalente de la Faculté des sciences de Tunis (Ali El Hili).

Ce concours est organisé dans le cadre des activités du Domaine 4 spécifique à la vie universitaire de son projet PAQ-DGSU-GAGE.

Les participants retenus à ce concours sont invités à visiter un organisme du monde socioprofessionnel (entreprise, start-up, association, ONG), structure d’accompagnement…) et de réaliser une vidéo et une capsule suivant une fiche mission qui leur a été proposée.

Ce concours qui récompensera les meilleures vidéos et capsules réalisées par les étudiants vise à développer les compétences techniques des étudiants en termes de montage de vidéos et à développer leurs compétences en communication; permettre l’ouverture de l’UTM et ses établissements sur leurs environnements socio-économiques et la découverte du monde de l’entreprise ; et développer un réseau socioprofessionnel.

Pour en savoir plus sur ce concours, contacter le comité d’organisation du GCC 2020 (gcc2020@utm.tn).