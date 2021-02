Menaces cybernétiques : La banque centrale de Tunisie appelle au renforcement des mesures de vigilance

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a appelé les banques et les établissements de crédits, à renforcer les mesures de vigilance face aux menaces cybernétiques, «afin de renforcer la sécurité des paiements et préserver la stabilité financière».

Dans une note publiée hier, vendredi 19 février 2021, au lendemain de «l’incident technique» dont a été victime la Biat, la BCT a appelé les banques à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer les dispositifs de sécurité et à mettre à jour leurs plans de continuité de l’activité et à s’assurer «de leur capacité à assurer la continuité des fonctions critiques», face à la montée des risques cybernétiques.

La Banque centrale a aussi demandé à être informée de toutes les mesures de vigilance prises et de toutes les alertes et les opérations suspectes et ce, par e-mail à l’adresse suivante : Surveillance.smp@bct.gov.tn.

Rappelons que la Biat avait indiqué que l’incident enregistré le 18 février, au niveau de certains de ses services informatiques a provoqué «des perturbations dans quelques agences du réseau commercial», sans pour autant toucher le système de production de la banque et n’a donc eu aucun impact sur les opérations de la clientèle

Y. N.