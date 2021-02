Ouverture d’une bibliothèque scolaire à Damous El Hajja

Les membres de l’association Un enfant des sourires ont inauguré, samedi 20 février 2021, la 10e bibliothèque scolaire à Damous El Hajja, dans la délégation de Menzel Bouzelfa, gouvernorat de Nabeul.

C’est le 10e espace de lecture à l’actif de ladite association qui a tenu cette fois à offrir aux élèves, en plus d’une bibliothèque bien garnie en livres, contes, dictionnaires et jeux éducatifs, un espace culturel où tous les écoliers, du préparatoire jusqu’en 6e, peuvent s’éveiller à la lecture, aux arts et à la créativité.

Ainsi a été créé l’espace «Cinéma et théâtre» avec l’aménagement d’un petit amphithéâtre dans la salle et l’installation de l’équipement technologique nécessaire au visionnage de films.

Un troisième espace a été pensé pour les plus petits pour des ateliers de coloriage, de dessin, d’écriture et d’initiation à la lecture.

À l’origine de l’initiative, un jeune ingénieur qui a collaboré dans le passé avec l’association sur d’autres projets et qui en a sollicité l’aide cette fois pour l’aménagement d’un espace de lecture dans cette école publique où il a fait ses études.







Des sociétés privées et des particuliers ont répondu aussi à l’appel aux dons lancé par l’association permettant ainsi à ce projet de voir le jour.

Grâce à cet élan de générosité, les petits écoliers de Damous El Hajja, qui n’ont pas, en dehors de l’école, d’espaces culturels pensés pour eux, disposent désormais, au cœur même de leur établissement, d’un espace convivial, polyvalent et stimulant où ils peuvent donner libre cours à leur créativité.