Webinaire : Contribution de la société civile au développement du Maghreb

Partagez 0 Partages

À l’occasion de la journée mondiale des ONG, l’Agence française de développement (AFD), l’université Aix Marseille et le Laboratoire interdisciplinaire environnement urbanisme (LIEU) organisent, le 25 février 2021, une conférence en ligne suivie d’une table-ronde sur le thème «La face cachée des sociétés civiles au Maghreb : quelle contribution au développement de la région ?».

Le webinaire réunira plusieurs représentants d’organisations de la société civile agissant à l’échelle régionale et locale, qui analyserons les enjeux de développement actuels dans les trois principaux pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) mais aussi l’espace et le rôle que ces acteurs occupent dans la région pour y répondre.

L’observation des sociétés civiles, de leurs contributions aux sociétés et de leurs formes d’expressions est plus que jamais nécessaire en Algérie, au Maroc et en Tunisie, trois pays aux multiples transitions.

Tous les défis auxquels est confrontée la région sont aujourd’hui amplifiés par une crise sanitaire et socio-économique sans précédent révélant les fragilités et les limites des modèles de développement.

C’est à la relecture des bouleversements actuels, des enjeux et des défis territoriaux, sociaux et économiques de ces pays que les organisateurs ont souhaité convier les auteurs de l’ouvrage ‘‘La face cachée des sociétés civiles au Maghreb’’ pour une restitution de leurs analyses, conclusions et principales recommandations, suivies d’une table-ronde sur le thème : «Quels rôles jouent les OSC dans le prolongement de l’action publique au Maghreb ?»

Les speakers.

L’événement sera diffusé en ligne sur YouTube et animé par Johan Chermette-Wagner, chargé de projet régional à la direction régionale Afrique du Nord de l’AFD.

Pour plus de précisions, cliquez sur ce lien.

Pour participer au webinaire, cliquez sur ce lien suivant.