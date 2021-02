Ligue des champions africaine : Pour l’Espérance de Tunis, les choses sérieuses commencent

Après un premier match de la phase de poules de la Ligue des champions gagné, non sans difficulté, contre le représentant du Sénégal, le Teungueth FC, l’Espérance sportive de Tunis (EST) jouera aujourd’hui, mardi 23 février 2021, la deuxième rencontre contre le Mouloudia club d’Alger (MCA).

Les choses sérieuses commencent donc pour l’Espérance, puisque ce match sera contre un adversaire direct pour la qualification, et en plus à l’extérieur. Le match aura lieu en effet au stade 5 juillet, à Alger, à 20h.

Lors de la première journée, le club algérien a fait match nul en Égypte contre le vice-champion d’Afrique, le Zamalek.

La victoire faciliterait grandement la tâche de l’EST pour le reste de l’aventure, même si un match nul ne serait pas non plus un mauvais résultat.

Voici la formation probable des Sang et Or, qui devrait jouer en 4-3-3 :

Farouk Ben Mustapha ; Hamdi Nagguez, Mohamed Ali Yaâkoubi, Abdelkader Badrane, Elyès Chetti ; Mohamed Ali Ben Romdhane, Fousseny Coulibaly, Abderraouf Benguit ; Anice Badri, William Togui et Abdul Khalid Basit.

C. B. Y.