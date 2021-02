Rached Ghannouchi : Le président de la république n’a, jusque-là, pas donné suite à mon initiative

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, a fait savoir aujourd’hui, mardi 23 février 2021, que le président la république, Kaïs Saïed, n’a, jusque-là, pas répondu à sa proposition de d’une réunion entre les 3 présidences, en vue de trouver une solution à la crise politique actuelle.

Dans une déclaration accordée à Diwan FM, Ghannouchi a par ailleurs estimé que la crise actuelle est «naturelle», étant donné que la Tunisie a réussi, au cours de la dernière décennie, à «sécuriser la voie démocratique, loin du scénario libyen ou de l’intervention de milices et de forces militaires étrangères».

Il a également rappelé que depuis la révolution, des rencontres périodiques ont eu lieu entre les trois présidences pour discuter des questions nationales les plus importantes et des dossiers qui concernent les affaires politiques.

l’islamiste a conclu sa sortir médiatique en adressant le message suivant à Kaïs aïed : «Le peuple vous a élu avec le pourcentage [de votes] le plus élevé, alors préservez cette popularité en unissant le peuple».

Reste que Rached Ghannouchi a beau être le président de l’ARP, il ne représente pas pour autant tous les députés. D’ailleurs, près de la moitié de ceux-ci veulent l’écarter de son siège et une motion à cet effet est en préparation.

Par conséquent, la légitimité du statut avec lequel il se présente pour se réunir avec les deux autres présidences est très discutable et n’est vraisemblablement pas suffisante pour le chef de l’État. D’autant plus que ce dernier -et ce n’est un secret pour personne- ne porte pas le leader islamiste dans son cœur, notamment parce qu’il met en doute son intégrité et son sens de l’éthique.

C. B. Y.