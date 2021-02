Avec votre ligne mobile Ooredoo accédez à l’application beIN Connect

Vous pouvez désormais vous abonner à beIN Connect et vivre les plus grandes compétitions sportives avec votre ligne mobile Ooredoo sur tous vos écrans et à partir de votre solde de recharge.

Dans un communiqué publié à Tunis, mardi 23 février 2021,Ooredoo Tunisie annonce son offre du meilleur du sport avec l’application beIN Connect, permettant aux clients de l’opérateur de téléphonie mobile de visionner les plus grands matchs et les émissions sportives en direct, les séries, dessins animés en streaming, tout en profitant de la haute définition beIN sur tous les écrans.

BeIN Connect vous donne un accès exclusif à toutes vos chaînes sportives, culinaires et de divertissements ainsi qu’une couverture d’événements exceptionnels.

Votre ligne mobile Ooredoo vous permet de souscrire au Daily Pass à partir du site web de l’opérateur.