Défense : Des généraux américains en visite en Tunisie

Gen. Andrew Rohling / Gen. Christopher Cavoli.

Les généraux américains Christopher Cavoli, commandant général des forces armées des Etats-Unis en Europe et en Afrique, et Andrew Rohling, commandant de la Task Force en Europe du sud, sont attendus à Tunis où ils s’entretiendront avec des responsables tunisiens afin de préparer l’exécution d’exercices militaires multinationaux en Afrique du nord.

Par Marwan Chahla

C’est ce que rapporte aujourd’hui, mercredi 24 février 2021, le site « Al-Monitor », qui rappelle que la visite de cette délégation de très hauts gradés américains en Tunisie est la première depuis l’inauguration, le 20 janvier dernier, du nouveau chef de l’exécutif américain, Joe Biden, 46e président des Etats-Unis.

Il est à noter, également, que ce séjour tunisien des généraux Cavoli et Rohling intervient à un moment où la pandémie de la Covid-19 a limité les déplacements officiels américains au strict minimum, c’est-à-dire aux priorités absolues de la diplomatie et de la défense des Etats-Unis.

La compétition stratégique avec la Russie et la Chine

Selon les experts, cette urgence semble avoir été dictée par «un changement de la compétition stratégique avec la Russie et la Chine.» En effet, les relations américaines avec la Tunisie et ses voisins ont pris une nouvelle tournure, voire une plus grande importance, à Washington, depuis le jour où, l’an dernier, le Kremlin a «introduit» dans la guerre civile libyenne du matériel militaire perfectionné –notamment, des avions de combat et des systèmes de défense aérienne mobiles. Très vite, au Pentagone, des craintes se sont exprimées sur les risques de voir la Russie établir en Libye une base permanente et se trouver ainsi en position de force pour limiter la marge de manœuvre de l’Otan (Organisation du Traité de l’Atlantique nord) et l’accès facile à son flanc méridional.

Autre manifestation de cet intérêt américain accru pour la partie occidentale de l’Afrique du nord (outre les envois de missions de formation militaire et la vente d’armements) : l’organisation, dans la région, des manœuvres de l’African Lion, un exercice militaire qui regroupe un contingent de 10.000 soldats provenant d’une vingtaine de pays et dont les principales opérations se dérouleront, l’été prochain, en Tunisie, au Maroc et au Sénégal.

Manœuvres militaires de l’African Lion

Initialement programmée pour l’année dernière, ces manœuvres de l’African Lion ont été reportées pour 2021, en raison de la Covid-19.

‘‘Al-Monitor’’ souligne aussi que, depuis 2011, l’assistance militaire américaine à la Tunisie, sous des formes diverses et variées (ventes d’armements et stages de formation), s’est montée à plusieurs millions de dollars… Et, au lendemain de la Révolution, les deux pays ont également échangé du renseignement sur le djihadisme et l’organisation terroriste de l’Etat islamique, Daëch.