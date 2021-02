Emballage vert : pourquoi utiliser du bio-plastique de chanvre ?

Partagez 0 Partages

Pour que notre planète arrête de s’étouffer avec le plastique, il est devenu primordial de trouver une alternative responsable. Et pour cela, le chanvre pourrait bien être la solution idéale !

Par Meriem Majdoub

Dans notre société, le plastique est devenu un véritable problème. En effet, fabriqué à partir d’éléments nocifs, il met des années à se dégrader et il pollue notre environnement. En ce moment même, un morceau de plastique aussi grand que le Texas flotte dans l’Océan Pacifique. Et en plus de polluer nos océans, il tue les poissons ainsi que tous les écosystèmes marins. On pense même qu’il y aurait plus de plastique que de poissons dans nos océans.

Plastique de chanvre : un plastique biodégradable

L’avantage principal du plastique de chanvre est qu’il est entièrement biodégradable. Il s’agit d’une alternative aux déchets polluants qui mettent des siècles à se dégrader dans la nature en détruisant au passage de nombreux écosystèmes. A contrario, le plastique de chanvre ne mettra que 3 mois à se dégrader et il le fera naturellement.

Pour l’instant, le plastique de chanvre ne peut pas encore remplacer totalement le plastique. Mais pour la fabrication d’objets à usage unique comme les pailles, il peut être le substitut idéal. En passant à ce mode de fabrication plus propre, nous allons résoudre différents problèmes écologiques.

Une solution idéale pour notre environnement

Vous l’aurez compris, la fabrication à base de plastique de chanvre pourrait faire beaucoup moins de dégâts dans notre environnement que la fabrication à base de plastique traditionnel. A l’heure actuelle, la majorité des plastiques sont obtenus à partir de combustibles fossiles. Le fait de se tourner vers l’alternative de la fabrication à partir de bio-plastique nous permettra de ne plus épuiser nos ressources.

En effet, il faut savoir que pour obtenir les combustibles fossiles, il est nécessaire de passer par la fracturation hydraulique. C’est un processus dans lequel des roches profondes sont fracturées avec des liquides à haute pression dans le but d’obtenir du pétrole naturel.

La fracturation n’est pas une méthode propre pour obtenir du pétrole. En effet, elle ne s’intègre pas du tout dans une dynamique de développement durable puisqu’elle pollue l’air, le sol et l’eau tout en épuisant nos ressources naturelles. Avec le plastique de chanvre, la fracturation ne sera plus nécessaire car il provient d’une plante et non de combustibles fossiles.