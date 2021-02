Hichem Ajbouni : «La descente d’Ennahdha dans la rue est un signe de faiblesse et de confusion»

Selon Hichem Ajbouni, député d’Attayar et du Bloc démocratique, l’appel lancé par Ennahdha de descendre dans la rue pour manifester, ce samedi 27 février 2021, et est un signe de faiblesse et de confusion.

Invité, ce mercredi 24 février 2021, par Jawhra FM, le député a ajouté que le mouvement islamiste vit actuellement une crise interne, qui coïncide avec la préparation de l’ère post-Rached Ghannouchi, mettant en garde contre l’impact de cette crise et sur le pays.

Ajbouni a, par ailleurs, tenu Ennahda pour responsable des crises que traverse la Tunisie, «en raison de l’échec cuisant de sa politique et malgré ses tentatives répétées de désaveu», prévoyant également que le parti annoncera bientôt qu’il n’est pas responsable de l’échec du gouvernement de Hichem Mechichi.

Le politicien a, sur un autre plan, appelé à un dialogue économique, social et politique responsable, supervisé par le président de la république, Kaïs Saïed, en vue de sortir de la crise, aggravée, assure-t-il par la dégradation de la notation de la Tunisie par Moody’s.

C. B. Y.