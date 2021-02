Habib Essid victime d’un malaise en direct sur Watania 1

L’ancien chef du gouvernement, Habib Essid a été victime d’un malaise, ce soir, vendredi 26 février 2021, lors de l’émission politique « Tunis-Paris », diffusée en direct chaque dernier vendredi du mois, en simultanée sur les chaîne Watania 1 et France 24, et animée par les journalistes Taoufik Mjaied et Fatma Ghorbel.

Une quinzaine de minutes après le début de l’émission, M. Essid qui répondait aux questions des journalistes a d’abord trouvé des difficultés à parler et Taoufik Mjaied s’est excusé en coupant l’émission.

Les journalistes ont entre temps diffusé des questions destinées à l’ancien chef du gouvernement, enregistrées au préalable, avant d’affirmer qu’ils sont l’obligation de couper l’émission pour des raisons de santé.

«Nous nous excusons mais nous devons couper pour des raisons de santé concernant Habib Essid. On se retrouve bientôt», lancé Taoufik Mjaied, sans en dire plus.

Y. N.