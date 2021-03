Ligue des champions africaine : Hamza Mathlouthi dans l’équipe type de la 2e journée

Partagez 0 Partages

La formation type de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des champions africaine, annoncée, ce mardi 2 mars 2021, par la Confédération africaine de football (Caf) a connu la présence d’un Tunisie : Hamza Mathlouthi.

L’arrière droit qui évoluait au sein Club athlétique bizertin (CAB), de 2010 à 2016, et Club sportif sfaxien (CSS), de 2016 à 2020, a été titulaire et a disputé l’intégralité de la rencontre ayant opposé son club égyptien, le Zamalek, et son homologue sénégalais, Teungueth (0-0), pour le compte du groupe D.

Après des débuts difficiles, l’international tunisien de 28 ans devra s’appuyer sur ce match référence pour mener à bien son expérience avec le Zamalek, et pourquoi pas réendosser le maillot de l’équipe nationale, même si à son poste, la concurrence est plutôt rude, avec notamment Hamdi Nagguez, mais surtout Wajdi Kechrida et Mohamed Dräger.

Notons qu’aucun autre joueur tunisien, ni évoluant à l’Espérance sportive de Tunis (EST), seul représentant de la Tunisie encore en lice dans cette compétition, n’a été sélectionné dans l’équipe type de cette deuxième journée.

Voici le onze choisi par la Caf : Moussa Camara (Horoya) ; Hamza Mathlouthi (Zamalek), Mouad Hadad (Mouloudia d’Alger), Joash Onyango (Simba), Pape Ndaye (Teungueth) ; Moud Ellafi (Wydad), Lui Miquissona (Simba), Kermit Erasmus (Sundowns) ; Themba Zwane (Sundowns), Obed Mayamba (Vita club), Ayoub El Kaabi (Wydad).

C. B. Y.