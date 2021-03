Tunisie : Sit-in des jeunes médecins dans le siège du ministère de la Santé

L’Organisation tunisienne des jeunes médecins a annoncé, aujourd’hui, mardi 2 mars 2021, via un communiqué, avoir entamé un sit-in ouvert dans siège du ministère de la Santé.

En grève de deux jours, depuis hier, les jeunes médecins, sont entrés aujourd’hui, au siège du ministère de la Santé, en forçant la porte principale.

L’Organisation a précisé que les autorités de tutelles n’ont pas réagi aux mouvements observés par les jeunes médecins, après l’accident tragique ayant conduit au décès de Badreddine Aloui, à l’hôpital de Jendouba, suite à sa chute dans une cage d’ascenseur, estimant que les revendications des jeunes médecins pour défendre et sauver le secteur de la santé publique n’ont pas été prises au sérieux et que leurs droits continuent à être bafoués.

Ces revendications sont les suivantes :

-Rendre hommage à Badreddine Aloui en nommant un hôpital à son nom et en approuvant une compensation financière pour sa famille dans un délai précis et documenté,

– Émettre un ordre pour former une commission nationale pour la réforme de la santé publique dans un délai précis et documenté, en tenant compte de la proposition de l’organisation concernant ses prérogatives et sa composition,

– Règlementer la situation financière et sanitaire des jeunes médecins qui luttent contre la Covid-19,

– Affirmer à l’écrit le droit des jeunes médecins, résidents, stagiaires et étudiants à se faire vacciner contre le virus.

C. B. Y.