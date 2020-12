Décès de Dr Aloui après une chute dans une cage d’ascenseur à l’hôpital de Jendouba : Le ministère de la Santé ouvre une enquête

Partagez 0 Partages

Le ministère de la Santé a annoncé l’ouverture d’une enquête suite au décès du jeune médecin Badreddine Aloui, mort dans la soirée de ce jeudi 3 décembre 2020, en tombant dans une cage d’ascenseur à l’hôpital régional de Jendouba.

Dans un communiqué le ministère a déploré le décès du Dr Aloui, résident en chirurgie viscérale, tout en présentant ses condoléances à sa famille, ses proches , ses collègues et à tout le personnel de l’hôpital régional de Jendouba, et en affirmant qu’une enquête administrative a été ouverte en parallèle de celle menée par le ministère public et ce, afin de déterminer les responsabilités dans ce drame.

Notons que le conseiller municipal de Jendouba, Ramzi Ouerghi, avait affirmé, ce soir, dans une déclaration à Kapitalis, que les autorités régionales ainsi que le ministre de la Santé avait été alertés sur l’urgence de la restauration de l’ascenseur…

Y. N.