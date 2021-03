La Tunisie ‘‘Dans l’œil du cyclone’’, selon Khemaïs Gharbi

Khémaïs Gharbi, traducteur-interprète tunisien basé en Belgique, depuis 1967, vient de publier ‘‘Dans l’œil du cyclone : 14 janvier 2011’’, son premier roman historique de 304 pages, aux éditions Mémoires d’hommes, à Bruxelles.

Ce roman inspiré de faits réels, vécus par l’auteur et son fils, le jour de la révolution tunisienne, le 11 janvier 2011, tombe à point nommé, en ce début de 2021, comme si la providence voulait lui donner davantage de résonance et de crédibilité.

Ici plus qu’ailleurs, la réalité dépasse bien souvent la fiction et nous révèle l’état d’esprit d’un Tunisien de la diaspora, à l’automne de sa vie, plongé malgré lui dans le tourbillon du 14 janvier 2011 et ses conséquences.