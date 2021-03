Tunisie : La Commission scientifique propose l’allègement du couvre-feu avec le maintien des mesures contre le coronavirus

Réunie ce jeudi 4 mars 2021, la commission scientifique a proposé l’allègement du couvre-feu, tout en maintenant les mesures du confinement ciblé visant à lutter contre le coronavirus, en place depuis le 15 janvier dernier et qui avaient été reconduites au 7 mars.

C’est ce qui ressort de la réunion et des recommandations qui seront présentées demain, au Comité national de lutte contre le coronavirus, indique l’agence Tap, citant un membre de la commission scientifique, en affirmant qu’à la lumière de la situation épidémiologique, le seul allègement proposé est relatif à l’horaire du couvre-feu.

Selon le membre de la commission, cité par l’agence Tap, le confinement sanitaire obligatoire décidé pour les voyageurs sera maintenu, d’autant qu’au moins 4 cas du variant britannique ont été enregistrés en Tunisie, notamment à Sebeïtla (Kasserine), à Bizerte, au Lac (Tunis) et à la cité Ghazela (Ariana).

On notera que de nombreux professionnels de la santé craignent une détérioration de la situation sanitaire dans les 10 à 15 jours à venir, notamment à cause des derniers rassemblements observés lors des manifestations, d’autant que la variante britannique, plus contagieuse, a fait son apparition en Tunisie.

