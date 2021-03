Kasserine : La présence du variant britannique à Rehayet confirmée

Moncef Mhamdi sous-directeur de la santé au gouvernorat de Kasserine a indiqué, ce vendredi 5 mars 2021, que les analyses effectuées sur un échantillon de personnes contaminées au coronavirus, ont confirmé l’apparition du variant britannique dans la délégation de Rehayet.

D’autres analyses sont actuellement en cours afin de déterminer le nombre de contaminations à cette nouveau variant à la délégation de Rehayet, qui, rappelons-le est classée comme foyer de contamination et qui a été isolée cette semaine et où les institutions publiques et éducatives, les mosquées, les cafés et les centres de santé de base, ont été fermés pour une période de 10 jours.

Rappelons que 4 cas du variant britannique avaient déjà été détectés et annoncés cette semaine par le ministère de la Santé, soit à Bizerte, à Sbeïtla (Kasserine), au lac (Tunis) et à la cité Ghazela (Ariana).

Y. N.