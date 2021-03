La Saison Bleue lance l’appel à projets tunisien pour une économie bleue durable

La Saison Bleue lance la deuxième édition de Amwej, le premier appel à projets tunisien pour une économie bleue durable. L’appel à projets est destiné à soutenir des initiatives portées par des municipalités, des ONG, des associations ou des startups liées au domaine maritime.

Les projets candidats feront l’objet d’une présentation à de potentiels partenaires lors de la quatrième édition du Forum mondial de la mer-Bizerte, le 1er octobre 2021 et la Saison Bleue distinguera un projet parmi ceux qui auront été labellisés et lui apportera l’accompagnement nécessaire et un financement à hauteur de 30.000 dinars.

Comment résoudre l’apparente contradiction entre le développement économique et humain, la satisfaction des besoins de plus de 16 millions de personnes (locaux et visiteurs) sur un espace très limité et l’exigence individuelle, condition de tout avenir décent pour la planète ? et comment mobiliser acteurs publics, nationaux comme locaux, mais également les secteurs associatifs, les milieux professionnels concernés par l’économie bleue?

Telles sont les questions auxquelles les projets présentés lors de ce premier appel à projets Amwej devront répondre en proposant, à l’échelle des territoires, des initiatives originales et concrètes.

L’appel a été lancé le 4 mars 2021 et la date limite de réception des candidatures est fixée au 28 mai 2021. L’annonce des projets présélectionnés aura lieu lors du lancement de la 4e édition de La Saison Bleue, le 8 juin 2021. Les projets sélectionnés seront présentés devant le jury d’Amwej, le 4 septembre 2021 et, le 1er octobre 2021, sera désigné le projet lauréat d’Amwej 2021, lors du Forum Mondial de la Mer-Bizerte.

Cette initiative vise à encourager, soutenir et développer l’innovation, la science, la recherche et les technologies au service des industries maritimes et de l’économie bleue. Elle vise aussi à valoriser les produits de la mer, les filières économiques bleues, les investissements productifs, le tourisme écologique et les loisirs maritimes. Ainsi que la sauvegarde, la mise en valeur et la promotion du patrimoine archéologique, historique et culturel du littoral; la formation autour des différents métiers de la mer aux fins de soutenir l’entrepreneuriat, l’initiative et la création d’emplois; la lutte contre les pollutions et dégradations de toutes sortes affectant le littoral tunisien ; les actions en faveur de l’environnement littoral et des infrastructures maritimes.

Pièces à joindre au dossier : le budget du projet; copie du RNE de l’association/municipalité/ONG/startup ; les statuts de l’association/municipalité/ONG/startup.

À noter que seules les municipalités, associations et ONG et les startups dont les projets seront sélectionnés seront contactées.

Pour toute question concernant l’appel à candidatures, prière d’envoyer un mail au contact suivant: contact@lasaisonbleue.com

Cliquez ici pour postuler pour l’AAP Amwej.