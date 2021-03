Lancement du projet «Lutter contre la violence économique à l’égard des femmes»

Le séminaire de restitution du projet Multi-Partner Trust Fund (MPTF) et de lancement du projet «Lutter contre la violence économique à l’égard des femmes» se tiendra le lundi 8 mars 2021, à 14H30, à l’hôtel Sheraton-Tunis.

Le séminaire est organisé par le bureau d’Onu Femmes pour la Tunisie et Libye, avec la participation du ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées, l’ambassadeur du Canada et la représentante résidente adjointe du Programme des Nations Unies pour le Développement (Pnud) en Tunisie.

D’une durée du programme de 24 mois/2 ans, le programme est doté d’un budget de 2 millions de dollars canadiens (1,57 millions de dollars US), don du Canada.

Les principaux partenaires locaux sont les ministères de la Justice; de l’Intérieur; des Affaires sociales; de la Santé; de la Femme, de la Famille et des Séniors; de l’Economie, des Finances et du Support à l’investissement; des Affaires étrangères; mais aussi les parlementaires; les acteurs du secteur privé et les organisations de la société civile.

Les bénéficiaires sont les femmes vulnérables et marginalisées, micro-entrepreneuses, cheffes d’entreprises; les hommes et les garçons; les unités spéciales de la garde nationale; le personnel des ministères partenaires et des représentants des organisations de la société civile.

Le Programme conjoint Onu Femmes – Pnud en Tunisie a pour objectif de mettre fin à la violence basée sur le genre, et plus particulièrement la violence économique qui a été exacerbée par les retombées socio-économiques de la pandémie Covid-19 et des mesures de confinement qui lui ont été associées.

Les activités programmées dans le cadre de ce projet ont aussi pour objectif d’aider les femmes et les filles à vivre sans violence basée sur le genre, y compris la violence économique en Tunisie post-Covid-19. L’investissement dans ce programme vise à donner aux femmes et aux filles en situation de vulnérabilité, l’accès à de meilleurs services en plus de la capacité à subvenir économiquement à leurs besoins tout en améliorant leur confiance en soi et leurs compétences commerciales, et en accroissant le soutien financier qui leur est accordé.

Le séminaire de lundi inclura la restitution du projet MPTF qui a commencé depuis le mois de juillet 2020 et est arrivé presque à terme

Il s’inscrit dans le cadre d’une activité à laquelle ont adhéré plusieurs agences onusiennes telles qu’Onu, Pnud et WFP.

L’objet principal du projet étant d’aider le gouvernement tunisien sur trois niveaux :

soutenir les institutions publiques en les outillant de moyens financiers et techniques afin de pouvoir identifier convenablement les populations marginalisées cibles y compris les micro-entreprises et en particulier celles dirigées par des femmes;

offrir des aides immédiates aux populations les plus vulnérables afin de leur permettre de répondre à leurs besoins urgents en période de Covid-19;