Le tribunal de 1ère instance de Tunis commente la rumeur sur la fuite de Sami Fehri en Algérie

Mohsen Dali porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis 1 a commenté ce jeudi 11 mars 2021, la rumeur, qui circule depuis hier, sur la fuite, en Algérie, de Sami Fehri patron de la chaîne El-Hiwar Ettounsi, condamné mardi dernier, à 8 ans de prison ferme avec exécution immédiate, dans le cadre de l’affaire Cactus Prod.

Dans une déclaration à la Radio nationale Mohsen Dali a indiqué que les procédures d’arrestation de Sami Fehri ont déjà été entamés, conformément à la décision rendue à son encontre, mardi dernier, tout en précisant qu’aucune nouvelle de sa fuite auprès des autorités n’a été annoncée, à ce jour.

«Ainsi, la rumeur concernant sa fuite à l’étranger n’est pas encore confirmée», a-t-il dit.

Rappelons que Belhassen Trabelsi, gendre l’ancien président Ben Ali, réfugié en France et qui est poursuivi dans la même affaire, a pour sa part été condamné à dix ans de prison ferme.

Ces anciens associés, patrons de la société Cactus prod, sont accusés d’avoir utilisé le personnel et les équipement de la télévision nationale (Tunis 7) et de lui avoir pompé l’argent de la publicité, entre 2003 et 2007

