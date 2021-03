Drame de Gabès : Les habitants en colère, le président Saïed s’engage à améliorer les conditions dans la région (Photos)

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est rendu ce dimanche 14 mars 2021 au gouvernorat de Gabès, suite au drame de l’explosion qui a eu lieu hier dans une usine de la zone industrielle et qui a fait 5 morts.

Kaïs Saïed qui s’est rendu sur les lieux du drame et qui a également visité d’autres zones de la région, s’est désolé de la situation environnementale à Gabes, en affirmant que la régin aurait dû être un pôle dans plusieurs domaines, notamment le tourisme ou encore l’agriculture : «Gabes est une ville sinistrée dans un pays blessé », a-t-il regretté en s’engageant à assumer ses responsabilité et à améliorer les conditions dans la région.

Le chef de l’Etat s’est dans ce sens engagé à lancer des travaux pour la création d’un établissement médical dans la région, qui sera spécialisé dans le traitement du cancer et qui sera supervisé par la Direction générale du Génie militaire.

















Kaïs Saied a également profité de sa visite pour se rendre à El-Hamma, où il a pu rencontrer des habitants et écouter leurs demandes.

En parallèle de cette visite, les habitants en colère, eux se sont rassemblés devant le siège du gouvernorat pour dénoncer la situation et accuser les autorité de manquements et d’avoir tourné le dos à Gabès, où la pollution causée par des produits chimiques a porté atteinte à la santé des habitants et notamment les enfants, tout en appelant à la fermeture immédiate du Groupe Chimique tunisien.

Au siège du gouvernorat, le président a organisé une réunion avec le gouverneur et en présence de deux députés, puis une rencontre avec les familles des victimes et des responsables locaux, tout en ordonnant l’ouverture d’une enquête pour déterminer les responsabilités dans ce drame.

Y. N.