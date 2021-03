Tunisie : Forte hausse des mouvements de protestation en février (FTDES)

Le rapport mensuel du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a révélé (sans surprise),que le mois de février 2021, a été marqué par une forte hausse des mouvements de protestation sur un fond de dégradation des conditions économiques et sociales et les tensions politiques que traverse la Tunisie.

En effet, le FTDES précise que 1.235 mouvements de protestation ont été enregistrés au cours du mois dernier, enregistrant ainsi une hausse de 42%, par rapport à l’an dernier, a précisé Romdhane Ben Omar, chargé de l’information auprsè du FTDES, dans une déclaration ce lundi 15 mars 2021 aux médias.

La même source a précisé que les principales revendications ont concerné l’emploi avec 34% des manifestation à travers tout le pays, les mouvements appelant au développement dans les régions (30%) ainsi que les mouvements ouvriers appelant à la régularisation et à l »amélioration de leur (24%).

Le FTDES précise que le plus grand nombre de mouvements sociaux pour le mois de février 2021, a été enregistré à Gafsa avec 265 manifestations, soit 21% de l’ensemble de celles organisée dans tout le pays, suivi du gouvernorat de Tunis (158), Kasserine et Kairouan (143), et Tataouine (75).

Quant à la répartition géographique par région, le rapport révèle que c’est au sud-ouest que l’on a enregistré le plus grand nombre de protestations (370), suivi du centre-est (332), le nord-est (214), le sud-est (136), le centre-est (116), et le nord du pays (67).

Y. N.