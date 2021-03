L’Utica accueille le salon international Bio-Expo

Après une année tumultueuse, marquée par la propagation d’un cauchemar nommé Covid-19 et à la veille du mois saint de ramadan, la vie reprend lentement mais sûrement, comme la saison touristique ou les activités culturelles, sportives ou commerciales. C’est ainsi que le Salon international de l’agriculture biologique et de l’agroalimentaire (Bio Expo), nous revient, finalement, les 1er, 2 et 3 avril 2021 au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica).

Ce rendez-vous tombe à pic, dans un contexte de crise sanitaire qui a renforcé la conscience générale sur la nécessite de changer de mode de vie et de consommation, et ce, notamment par l’adoption d’une alimentation saine, respectueuse de l’environnement et des limites de la nature.

Porteur d’un projet sociétal, basé sur la notion de durabilité, l’IFE Tunisia organise ainsi la 11e édition de la Bio Expo, avec le concours de l’Union nationale des opérateurs de la filière bio (UNObio), une nouvelle organisation qui réunit les opérateurs du secteur bio, à savoir les agriculteurs, transformateurs et distributeurs locaux.

L’objectif d’UNObio est le développement du secteur sur le marché local et à l’export par une meilleure promotion des produits bio, une sensibilisation du consommateur et un développement de la production en amont.

C’est ainsi que ce rendez-vous annuel est destiné aux professionnels de l’agriculture biologique comme au large public. Que l’on soit un consommateur occasionnel du bio, ou alors un fervent adepte, Bio Expo 2021 s’adresse à tous et accueille des exposants du monde de l’agriculture proprement dite, ou évoluant dans les secteurs de l’alimentation, de la beauté ou encore bien-être ou encore.

Cet événement ambitionne à dessiner le futur du secteur bio en Tunisie et anticiper l’évolution du marché des produits bio, réunissant les producteurs, les fabricants, les transformateurs, les distributeurs et les spécialistes venus de tout le territoire national.

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche sera forcément impliqué dans la tenue de ce salon, spécialement de la direction générale de l’agriculture biologique, qui est très active quand il s’agit de promouvoir le secteur et d’en vulgariser les notions et incitations publiques.

Bio Expo 2021 ciblera plus spécifiquement les centrales d’achats, les sociétés de commerce international, importateurs et distributeurs, agriculteurs, industriels, représentants institutionnels et corps diplomatique.

Côté visiteurs, le salon se voudra interactif par le biais de l’organisation de conférences qui seront d’ailleurs diffusées simultanément en live sur les réseaux sociaux et pages de l’événement.

C’est dans ce contexte qu’il importe de préciser que les organisateurs du salon se montrent particulièrement sensibles à l’application rigoureuse du protocole sanitaire imposé par les autorités, afin de préserver le bien-être et protéger les visiteurs.

Une équipe de professionnels engagés sera mobilisée durant toute la tenue de l’évènement afin de veiller à la sécurité de tous les participants.

Durant les 3 jours de rencontres, d’interactions et de découvertes, Bio Expo 2021 véhiculera un véritable carrefour d’échange d’expériences et de débats sur les enjeux majeurs du secteur et de son évolution.