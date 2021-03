Mabrouk Korchid soutient Nabil Karoui et considère qu’il est persécuté

C’est sur la chaîne Nessma, instrument de propagande médiatique de Nabil Karoui, que le député Mabrouk Korchid est intervenu jeudi 18 mars 2021 pour défendre le patron de ladite chaîne et également président du parti Qalb Tounes, incarcéré et poursuivi en justice pour évasion fiscale et blanchiment d’argent. Vidéo.

Par Imed Bahri

«Je soutiens Nabil Karoui et je le considère comme persécuté», a déclaré le député, avocat de son état, avant d’ajouter qu’il sentait personnellement «une odeur de pourriture dans le dossier de Karoui», tout en avouant, avec une touchante crédulité qu’il n’avait pas examiné le dossier.

Un «représentant du peuple» qui ne représente que lui-même

Défendre l’affairiste en prison, qui plus est, sur la chaîne de télévision lui appartenant et toute vouée à sa propagande, et qui, faut-il le rappeler, diffuse illégalement depuis 2014, car refusant de révéler ses sources de financement et de signer le cahier des charges de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica), cela n’honore pas Mabrouk Korchid, un «représentant du peuple», qui prouve, avec cette intervention pour le moins déplacée, qu’il ne représente que lui-même, car il semble faire peu de cas de l’indépendance de la justice et tolérer l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent et la corruption en général, comme beaucoup d’autres «députés» à la solde des lobbys d’intérêts.

Nabil Karoui, dont la chaîne télévisée attire les acteurs politiques en mal de visibilité et d’audience, n’a cessé de répéter aux naïfs qu’il ne possède plus rien dans le capital de Nessma et qu’il n’avait plus aucun rôle managérial en son sein sauf que la chaîne illégale demeure toujours et inconditionnellement son instrument de propagande par excellence.

En effet, tous les jours des députés Qalb Tounes – instrument politique de Karoui –, surtout Yadh Elloumi, Oussama Khelifi et Jawhar Mghirbi, interviennent pour faire entendre leurs positions et celles de leur patron mais aussi et surtout pour en faire la tribune médiatique des attaques contre le président de la république Kaïs Saïed dans des plateaux où la contradiction n’existe pas comme ils l’ont fait avant lui pour le chef du gouvernement Youssef Chahed, président de Tahya Tounes.

Les politicards acoquinés avec les affairistes servent la soupe

Par ailleurs, des propagandistes pro-Karoui, présentés frauduleusement comme des analystes et des activistes, à l’instar d’Oussama Mohamed ou encore Fakhri Sellami, servent la soupe au patron de la chaîne et ne parlent que pour crier son innocence, comme s’il suffit de le répéter mille fois par jour pour que M. Karoui devienne blanc comme neige.

Aujourd’hui, avec l’incarcération de l’affairiste véreux c’est tout le système Karoui (Nessma, Qalb Tounes et les propagandistes dévoués à sa cause) qui se mobilisent et font de Nessma l’instrument de manipulation de l’opinion publique dans le dossier Karoui pour le présenter comme une pauvre victime persécutée voire comme un prisonnier politique. Et les politicards acoquinés avec les affairistes véreux se précipitent sur le plateau de Nessma pour donner le la. Avant-hier, mercredi 17 mars, c’était l’inénarrable Ridha Belhadj, hier, jeudi 18 mars, c’était Mabrouk Korchid et la liste s’allongera jour après jour…

