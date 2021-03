Marche de soutien au président Saïed à Tunis : Les manifestants appellent à la dissolution du parlement

De nombreux Tunisiens se sont rassemblés ce samedi 20 mars 2021 au centre ville de Tunis, où ils ont effectué une marche de soutien au président de la république Kaïs Saïed, tout en appelant à la dissolution du parlement. Les manifestants ont également demandé à traduire en justice les partis politiques et les politiciens qui ont violé la loi et qui sont suspectés de corruption.

A l’occasion du 65e anniversaire de l’indépendance, une marche a été organisée au centre-ville de Tunis par des partisans du président Saïed, en provenance de différentes régions, notamment de Sousse, Sidi Bouzid, Kairouan, Kasserine, Gafsa et Sfax, pour dénoncer la situation de plus en plus difficile en Tunisie en pointant à cet effet les partis corrompus.

«Les députés qui exploitent leur immunité, et les partis épinglés par la Cour des comptes pour financements suspects doivent être poursuivis par la justice», ont-il également appelé tout en demandant au chef du gouvernement Hichem Mechichi à démissionner et en lui reprochant de s’être alliés aux partis islamistes et autres corrompus.

Les manifestants qui ont réaffirmé leur soutien au président de la république ont également scandé des slogans hostiles au parti islamiste et à son chef Rached Ghannouchi.

Sur un autre plan ils ont appelé au développement dans les régions, en déplorant que les partis au pouvoir passent leurs temps à régler leurs comptes au lieu de s’intéresser aux besoins du peuple : «L’Assemblée est devenue une honte pour la Tunisie et les députés, préoccupés par leurs intérêts, ne servent plus à rien», ont-il lancé, en affirmant que la dissolution du parlement est une solution pour sauver le pays et le sortir de la crise actuelle.

Y. N.